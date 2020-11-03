شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يحرم بايرن ميونيخ من خدمات الألماني نيكلاس سولي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصيب المدافع الألماني، نيكلاس سولي، بفيروس كورونا، الأمر الذي جعله يغيب عن صفوف «البافاري» خلال الأسبوعين المقبلين نظرا لخضوعه للعزل حتى تماثله للشفاء.
ووفقا للموقع الرسمي لنادي بايرن ميونيخ، فأن المدافع الألماني جاءت نتيجته إيجابية عقب الكشف عليه منذ يومين دون ظهور الأعراض عليه، مما جعله يغادر معكسر فريقه الألماني، ويخضع للعزل الصحي.
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