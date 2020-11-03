شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لفريق شالكه يحذر لاعبيه من موقعة شفاينفرت في كأس ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مانويل باوم، المدير الفني لشالكه، إن لقاء شفاينفرت، في كأس ألمانيا والتى سيقام اليوم، لايقل أهمية عن مباريات الدوري الألماني.

أضاف باوم: أن تواجد فريق شفاينفرت في دوري الدرجة الرابعة سيزيد من صعوبة اللقاء خاصة وأن جميع اللاعبين للفريق المنافس مغمورين ولم نشاهدهم على الإطلاق، فضلا عن أنهم يريدون تقديم مفاجأة كبرى في لقاء الكأس والفوز علينا.