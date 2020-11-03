شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لفريق شالكه يحذر لاعبيه من موقعة شفاينفرت في كأس ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مانويل باوم، المدير الفني لشالكه، إن لقاء شفاينفرت، في كأس ألمانيا والتى سيقام اليوم، لايقل أهمية عن مباريات الدوري الألماني.
أضاف باوم: أن تواجد فريق شفاينفرت في دوري الدرجة الرابعة سيزيد من صعوبة اللقاء خاصة وأن جميع اللاعبين للفريق المنافس مغمورين ولم نشاهدهم على الإطلاق، فضلا عن أنهم يريدون تقديم مفاجأة كبرى في لقاء الكأس والفوز علينا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
107,925
-
تعافي
99,652
-
وفيات
6,291
كانت هذه تفاصيل خبر المدير الفني لفريق شالكه يحذر لاعبيه من موقعة شفاينفرت في كأس ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.