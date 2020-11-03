شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يعترف بصعوبة لقاء أتالانتا: هجومهم شرس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف الألماني، يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن مواجهة فريق أتالانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا ستكون صعبة للغاية خاصة وأن الفريق الإيطالي يتمتع بتوزان في جميع الخطوط داخل المستطيل الأخضر.

أضاف كلوب، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل لقاء اليوم، فريق أتالانتا يمتلك كوكبة من النجوم مما تصعب علينا اللقاء وتجعلنا متمركزين بشكل جيد داخل المستطيل الأخضر لمنع هجماتهم الشرسة.