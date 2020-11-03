داني ماكيلي يدير لقاء «البافاري» وسالزبورج في «تشامبيونزليج»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، عن تولي الحكم داني ماكيلي، مهمة إدارة مباراة ريد بول سالزبورج النمساوي وبايرن ميونخ الألماني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الهولندي، أن اليويفا قرر إسناد مهمة تولي الإدارة التحكيمية للمباراة إلى ماكيلي، بمعاونة ماريو ديكس وهيسيل ستيجسترا في المباراة التي تقام على ملعب «ريد بول أرينا» في مدينة سالزبورج النمساوية، والمقرر لها اليوم الثلاثاء. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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