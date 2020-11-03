شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يدير ظهره للنمساوي ألابا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بايرن ميونيخ سحب عرضه الأخير للاعب النسماوي ديفيد ألابا، الذي رفض التجديد لمدة خمس سنوات واللعب داخل صفوف حامل لقب «البوندسليجا» و«التشامبيونزليج». ووفقا لموقع «بيلد» فأن النادي الألماني فشل في اقناع ألابا بالتوقيع على عقود جديدة مقابل 11 مليون يورو، بسبب مطالبة النجم النسماوي بالحصول على 20 مليون يورو، مما رفضه بايرن ميونيخ وقرر الانسحاب من المفاوضات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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