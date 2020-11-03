شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يتربع على عرش التصنيف العالمي للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، في نسخته الصادرة، وذلك مع انطلاق منافسات بطولة باريس لتنس الأساتذة.

ويحتل ديوكوفيتش، المركز الأول برصيد 11830 نقطة، يليه النجم الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 9850 نقطة. وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي كالتالي:

الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 11830 نقطة

الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 9850 نقطة

النمساوي دومينيك ثيم في المركز الثالث برصيد 9125 نقطة

السويسري روجر فيدرر في المركز الرابع برصيد 6630 نقطة

الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الخامس برصيد 5980 نقطة

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز السادس برصيد 5925 نقطة

الألماني ألكسندر زفيريف في المركز السابع برصيد 5015 نقطة

الروسي أندري روبليف في المركز الثامن برصيد 3839 نقطة

الأرجنتيني دييجو شوارتزمان في المركز التاسع برصيد 3285 نقطة

الإيطالي ماتيو بيريتيني في المركز العاشر برصيد 3075 نقطة