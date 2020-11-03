شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يتربع على عرش التصنيف العالمي للتنس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، في نسخته الصادرة، وذلك مع انطلاق منافسات بطولة باريس لتنس الأساتذة.
ويحتل ديوكوفيتش، المركز الأول برصيد 11830 نقطة، يليه النجم الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 9850 نقطة. وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي كالتالي:
- الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 11830 نقطة
- الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 9850 نقطة
- النمساوي دومينيك ثيم في المركز الثالث برصيد 9125 نقطة
- السويسري روجر فيدرر في المركز الرابع برصيد 6630 نقطة
- الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الخامس برصيد 5980 نقطة
- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز السادس برصيد 5925 نقطة
- الألماني ألكسندر زفيريف في المركز السابع برصيد 5015 نقطة
- الروسي أندري روبليف في المركز الثامن برصيد 3839 نقطة
- الأرجنتيني دييجو شوارتزمان في المركز التاسع برصيد 3285 نقطة
- الإيطالي ماتيو بيريتيني في المركز العاشر برصيد 3075 نقطة
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
107,925
-
تعافي
99,652
-
وفيات
6,291
كانت هذه تفاصيل خبر ديوكوفيتش يتربع على عرش التصنيف العالمي للتنس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.