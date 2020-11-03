شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الألماني يغرم شالكه 6 آلاف يورور بسبب الهتافات العنصرية ضد نجم بروسيا دورتموند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرض الاتحاد الألماني، عقوبة مالية على نادي شالكه بقيمة 6 آلاف يورو، بعد استهداف يوسوفا موكوكو، لاعب دورتموند من قبل جماهير شالكه خلال منافسات البوندسليجا.

وكان موكوكو، تعرض لهتافات عنصرية بعد تسجيله هاتريكك في مباراة فريق بروسيا دورتموند وشالكه تحت 19 عاما خلال منتصف شهر أكتوبر الماضي.