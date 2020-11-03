شكرا لقرائتكم خبر عن كتيبة ليفربول كاملة العدد قبل لقاء أتالانتا في معركة «الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتلمت صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بعودة جويل ماتيب ونابي كيتا لتدريبات «الريدز» ودخولهما قائمة لقاء أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء.
وأكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن عودة ماتيب لصفوف الفريق الأحمر حامل لقب البريميرليج في نسخته الماضية تشكل قوة ضاربة للخط الدفاعي خاصة في ظل غياب فان دايك الذي أصيب في الرباط الصليبي خلال لقاء إيفرتون.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
107,925
-
تعافي
99,652
-
وفيات
6,291
كانت هذه تفاصيل خبر كتيبة ليفربول كاملة العدد قبل لقاء أتالانتا في معركة «الأبطال» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.