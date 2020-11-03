شكرا لقرائتكم خبر عن كتيبة ليفربول كاملة العدد قبل لقاء أتالانتا في معركة «الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتلمت صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بعودة جويل ماتيب ونابي كيتا لتدريبات «الريدز» ودخولهما قائمة لقاء أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء.

وأكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن عودة ماتيب لصفوف الفريق الأحمر حامل لقب البريميرليج في نسخته الماضية تشكل قوة ضاربة للخط الدفاعي خاصة في ظل غياب فان دايك الذي أصيب في الرباط الصليبي خلال لقاء إيفرتون.