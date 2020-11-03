شكرا لقرائتكم خبر عن العضلة الخلفية تبُعد جوريتسكا عن بايرن ميونخ خلال موقعة سالزبورج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب ليون جوريتسكا، نجم بايرن ميونخ، عن مواجهة سالزبورج النمساوي، التي ستقام اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ثالث جولات دور مجموعات دوري الأبطال.
وكشف الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونيخ، أن ليون جوريتسكا، يغيب عن اللقاء بسبب إصابته في العضلة الخلفية التي شعر بآلام خلال اليومين الماضيين، مما جعله خارج حسابات هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
107,925
-
تعافي
99,652
-
وفيات
6,291
كانت هذه تفاصيل خبر العضلة الخلفية تبُعد جوريتسكا عن بايرن ميونخ خلال موقعة سالزبورج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.