شكرا لقرائتكم خبر عن العضلة الخلفية تبُعد جوريتسكا عن بايرن ميونخ خلال موقعة سالزبورج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب ليون جوريتسكا، نجم بايرن ميونخ، عن مواجهة سالزبورج النمساوي، التي ستقام اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ثالث جولات دور مجموعات دوري الأبطال.

وكشف الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونيخ، أن ليون جوريتسكا، يغيب عن اللقاء بسبب إصابته في العضلة الخلفية التي شعر بآلام خلال اليومين الماضيين، مما جعله خارج حسابات هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ.