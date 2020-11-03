جولة رئاسة العشرين فتحاوية بفارق الأهداف

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في المقابل بقيت 3 فرق في المراكز الثلاثة الأخيرة دون رصيد، إلا أن المفاجأة هي استمرار فريق النصر في الانحدار بعد أن خسر من الشباب 1-2، حيث يقبع في المركز الـ14 دون رصيد من النقاط متساويا مع ضمك والعين.وشهدت الجولة تفريط الاتفاق والأهلي في الصدارة بتلقي كل منهما الخسارة الأولى، حيث خسر الاتفاق من أبها 2-3، فيما خسر الأهلي مباراة الديربي أمام جاره ونده التقليدي الاتحاد 0-2.
الملاح أن الجولة شهدت عددا كبيرا من البطاقات الملونة بعد أن وصلت الحمراوات إلى 5 بطاقات، والصفراوات إلى 34 بطاقة، فيما بلغ عدد الأهداف 34 هدفا.
وحتى نهاية الجولة توقف عدد أهداف متصدري قائمة الهدافين عند الرقم 2 فقط، في إشارة إلى استمرار غياب الهاتريك عن جميع الجولات الماضية.
نتائج مباريات الجولة الثالثة
- الباطن والرائد 2-1
- القادسية والتعاون 1-0
- العين والفتح 2-4
- الوحدة والفيصلي 1-2
- الهلال وضمك 2-0
- أبها والاتفاق 3-2
- الاتحاد والأهلي 2-0
- الشباب والنصر 2-1
أرقام فرضت نفسها بعد الجولة الثالثة:
- 2: عدد أهداف متصدري قائمة الهدافين التي يتقاسمها 9 لاعبين هم: فيليب كيس (الاتفاق)، إيفر بانيغا (الشباب)، بافيتيمبي جوميز (الهلال)، محمد السهلي (الرائد)، إيميليو زيلايا (ضمك)، سفيان بن دبكة (الفتح)، رومارينو دا سيلفا (الاتحاد)، مراد باتنا (الفتح) وجوليو تافاريس (الفيصلي).
- 3: فرق حافظت على نظافة شباكها وهي الهلال والاتحاد والقادسية.
- 3: مباريات انتهت بنتيجة 2-1 وهي الباطن والرائد، الوحدة والفيصلي، الشباب والنصر.
- 3 : فرق تقاسمت المراكز الثلاثة الأخيرة دون رصيد وهي النصر وضمك والعين.
- 4: فرق اقتسمت الصدارة متساوية بعدد النقاط (7) وهي الفتح والهلال والفيصلي والشباب.
- 5: عدد أهداف مباراة أبها والاتفاق كثاني أكبر نتيجة.
- 5: بطاقات حمراوات أخرجت في وجه كل من أرناود دجوم (الرائد)، يحيى كعبي (العين)، إبراهيم الشنيحي (ضمك)، صالح القميزي (الاتفاق) ورياض شراحيلي (أبها).
- 6: مباريات انتهت بالفوز بانتصار أصحاب الأرض مقابل فوزين للضيوف.
- 6: حصيلة أهداف مباراة العين والفتح كأكبر نتيجة.
- 25: عدد الأهداف التي سجلت في الجولة بمعدل 3.12 أهداف في المباراة الواحدة.
- 34: عدد البطاقات الصفراوات في المباريات الثماني بنسبة أكثر من 4 بطاقات للمباراة الواحدة.
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