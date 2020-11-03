جولة رئاسة العشرين فتحاوية بفارق الأهداف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتسمت 4 فرق صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من حيث عدد النقاط، فيما بقي الفتح أولا بفارق الأهداف، حيث يملك كل من الهلال والفيصلي والشباب بجانب الفتح 7 نقاط، وذلك بنهاية مباريات الجولة الثالثة (رئاسة العشرين) أمس الأول.

في المقابل بقيت 3 فرق في المراكز الثلاثة الأخيرة دون رصيد، إلا أن المفاجأة هي استمرار فريق النصر في الانحدار بعد أن خسر من الشباب 1-2، حيث يقبع في المركز الـ14 دون رصيد من النقاط متساويا مع ضمك والعين.

وشهدت الجولة تفريط الاتفاق والأهلي في الصدارة بتلقي كل منهما الخسارة الأولى، حيث خسر الاتفاق من أبها 2-3، فيما خسر الأهلي مباراة الديربي أمام جاره ونده التقليدي الاتحاد 0-2.

الملاح أن الجولة شهدت عددا كبيرا من البطاقات الملونة بعد أن وصلت الحمراوات إلى 5 بطاقات، والصفراوات إلى 34 بطاقة، فيما بلغ عدد الأهداف 34 هدفا.

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وحتى نهاية الجولة توقف عدد أهداف متصدري قائمة الهدافين عند الرقم 2 فقط، في إشارة إلى استمرار غياب الهاتريك عن جميع الجولات الماضية.

نتائج مباريات الجولة الثالثة

الباطن والرائد 2-1

القادسية والتعاون 1-0

العين والفتح 2-4

الوحدة والفيصلي 1-2

الهلال وضمك 2-0

أبها والاتفاق 3-2

الاتحاد والأهلي 2-0

الشباب والنصر 2-1

أرقام فرضت نفسها بعد الجولة الثالثة: