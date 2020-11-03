القادسية يخسر أسبريلا ويستعيد ستانلي

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على ذات الصعيد أعد المدير الفني، التونسي يوسف المناعي، اللاعب النيجيري ستانلي أوهاتيشي لتعويض غياب أسبيرلا، وذلك بعد إيقافه بداعي البطاقة الحمراء في اللقاء الماضي ليكون بجوار كارلوس أندريا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأكد غياب المحترف الكولومبي بصفوف القادسية، دانيلو أسبريلا عن مواجهة فريقه أمام النصر السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نتيجة حاجة اللاعب إلى راحة لمدة تتجاوز 3 أسابيع عقب تعرضه للإصابة في المباراة الماضية أمام التعاون.على ذات الصعيد أعد المدير الفني، التونسي يوسف المناعي، اللاعب النيجيري ستانلي أوهاتيشي لتعويض غياب أسبيرلا، وذلك بعد إيقافه بداعي البطاقة الحمراء في اللقاء الماضي ليكون بجوار كارلوس أندريا.

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