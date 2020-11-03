ثالثة النصر ليست ثابتة وفقا لآراء المختصين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل النصر رقما سلبيا جديدا في تاريخه بخسارته أمام الشباب أمس الأول 1-2 في إطار لقاءات الجولة الثالثة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وللمرة الأولى في تاريخ النصر يفشل في الحصول على أي نقطة خلال أول 3 جولات بالدوري، فقبل الخسارة من الشباب خسر من الفتح في الجولة الأولى 1-2، ومن التعاون 0-1 ضمن الجولة الثانية.

كما أن مركز الفريق حاليا يضاف إلى أرقامه السلبية، حيث يحتل المركز الـ14 في الترتيب العام للفرق بلا رصيد من النقاط، متساويا مع ضمك والعين الصاعد حديثا لدوري الأضواء.

وأحدثت الخسارة الأخيرة من الشباب ردود فعل واسعة بعد أن صحبتها قرارات وصفت بالخاطئة والمؤثرة على النصر كسبب في هزيمته.

أخطاء مؤثرة

صاحب معظم مباريات الجولة الثالثة للدوري أخطاء من الحكام إلى طاقم تحكيم مباراة الشباب والنصر شكري الحنفوش (ساحة) وشقيقه محمد الحنفوش وعبدالرحمن الشمري (مساعدين) وحسين أبوشاهين (حكم رابع)، وممدوح الشهدان (للفيديو)، مما أثار لغطا كبيرا من خلال تمرير أخطاء وصفها حكام سابقون ومحللون للمباراة بالكارثية، ما دفع إدارة نادي النصر والمدرب روي فيتوريا للحديث عن التحكيم بغبن خاصة الحالة التي صاحبت احتساب هدف الشباب الأول عن طريق اللاعب أحمد شراحيلي، حيث تم الاتفاق على أن الهدف شهد تداخلا من اللاعب الفريد ندياي الذي كان في موقف تسلل، كما كان هناك شبه اتفاق على تجاهل حكم الساحة والفيديو المساعد ضربتي جزاء للنصر لصالح البرازيلي بيتروس في الشوط الأول، إضافة إلى عدم طرد لاعب الشباب ايفر بانيغا.

آراء مختصين

صادق خبراء مختصون في التحكيم على عدم شرعية هدف الشباب الأول وأحقية النصر بضربة جزاء، ويأتي في مقدمة هؤلاء المختصين الرئيس السابق للجنة الحكام، عمر المهنا الذي أدلى بتصريحات تلفزيونية أكد فيها إخفاق الحكم في احتساب هدف الشباب، وقال «إنه جاء من تسلل واضح؛ لأن الكرة لمست لاعب الفريق وهي في طريقها للشباك».

كما قال «إن احتساب هذا الهدف أثر بطريقة مباشرة في نتيجة المباراة».

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فيما أكد الحكم السابق جمال الغندور أيضا تجاهل الحكم ضربة جزاء للنصر عند الدقيقة العاشرة لصالح بيتروس.

وقال الحكم السابق فهد المرداسي «إن حكم الفيديو ممدوح الشهدان لم يساعد شكري الحنفوش في اتخاذ القرارات الصائبة، وأن جميع تدخلاته جاءت مؤيدة لقرارات الحكم الخاطئة»، مبينا أنه كان من المفترض على الحنفوش أن يشهر البطاقة الصفراء الثانية للاعب الشباب ايفر بانيغا ومن ثم طرده بالحمراء.

وقال لاعب الاتحاد السابق المحلل الرياضي مناف أبوشقير «إن التحكيم ظلم النصر الذي لم يستحق الخسارة أمام الشباب».

لا للحكام المحليينرفعت إدارة نادي النصر شعار (لا للحكام المحليين)، حيث طالب رئيس النادي صفوان السويكت الاتحاد السعودي بفتح عدد الحكام الأجانب المسموح بهم لكل فريق، مؤكدا على أن العدد المسموح به غير عادل، مبينا أن ناديه مستعد للتكفل بحكام أجانب لجميع مبارياته.

خروج عن الصمت

أما المدير الفني للنصر، البرتغالي روي فيتوريا، فقد خرج عن صمته تجاه التحكيم وعبر عن استيائه من الحنفوش وطاقمه المساعد، وقال «منذ قدومي إلى النصر كنت أحرص على تجنب الحديث عن الحكام، كما أحرص على أن أكون ودودا مع الجميع، ولكن بعد مباراة الشباب بت لا أستطيع تحمل ذلك، أنا لا أطلب شيئا خرافيا، فقط أطالب بالعدالة».

وأردف «ليس معقولا أن يتواجد حكم ساحة ومساعدان وحكام فيديو مساعد وجميعهم لم يشاهدوا هدف الشباب الأول الذي كان من تسلل واضح، كما أستغرب أن جميعهم لم يشاهدوا ضربة الجزاء المرتكبة مع بيتروس، هذه الأمور ليست مبررات لأخطائنا الفنية التي نعترف بها، ولكن ما حدث من الحكم أمر لا يمكن السكوت عنه، وأقولها مرة أخرى نحن نطلب العدالة فقط».