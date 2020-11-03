شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يكرر الكشف على إصابة المولد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اضطرت إدارة نادي الاتحاد بالتنسيق مع الجهاز الطبي لإعادة إجراء الأشعة الخاصة بإصابة لاعب الفريق الأول فهد المولد للتأكد من تشخيصها قبل بدء العلاج.

ويأتي هذا التوجه كون الإصابة في العضلة الخلفية التي تحتاج لوقت طويل من الراحة والعلاج والتأهيل.

وكانت نتائج الأشعة الأولى أظهرت إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية، مما يستدعي علاجه وتأهيله لفترة تزيد على أسبوعين حتى يستطيع العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتعرض المولد للإصابة أثناء مجريات الشوط الثاني لمباراة فريقه أمام الند التقليدي الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي كسبها الاتحاد 2-0.

ميدانيا، بدأ الفريق استعداداته لملاقاة التعاون الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من الدوري.

وشهدت التدريبات الجماعية عودة كل من عبدالإله المالكي وحازم الزهراني بعد اكتمال جاهزيتهما وشفائهما من الإصابة وإتمام البرنامج التأهيلي واللياقي.