الاتحاد يكرر الكشف على إصابة المولد

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ويأتي هذا التوجه كون الإصابة في العضلة الخلفية التي تحتاج لوقت طويل من الراحة والعلاج والتأهيل.وكانت نتائج الأشعة الأولى أظهرت إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية، مما يستدعي علاجه وتأهيله لفترة تزيد على أسبوعين حتى يستطيع العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وتعرض المولد للإصابة أثناء مجريات الشوط الثاني لمباراة فريقه أمام الند التقليدي الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي كسبها الاتحاد 2-0.
ميدانيا، بدأ الفريق استعداداته لملاقاة التعاون الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من الدوري.
وشهدت التدريبات الجماعية عودة كل من عبدالإله المالكي وحازم الزهراني بعد اكتمال جاهزيتهما وشفائهما من الإصابة وإتمام البرنامج التأهيلي واللياقي.
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