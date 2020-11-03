شكرا لقرائتكم خبر الاتفاق يجهز هوساوي للهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الوطني خالد العطوي تجهيز الظهير الأيمن سنوسي هوساوي للزج به في اللقاء المقبل أمام ضيفه الهلال يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نتيجة إيقاف اللاعب صالح القميزي عقب حصوله على بطاقة حمراء في المباراة الماضية أمام أبها والتي خسرها الفريق 2-3.

وكان الفريق استأنف تدريباته أمس بإحاطة المدرب العطوي اللاعبين بالأخطاء التي تسببت في الخسارة أمام أبها وهي الأولى للفريق، مطالبا اللاعبين بتصحيح تلك الأخطاء وتناسي نتيجة المباراة والتعويض في اللقاء المقبل أمام الهلال، والذي تقرر إقامته بملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة نتيجة انشغال ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام بأعمال صيانة أرضيته.

من جانب آخر واصل اللاعب محمد الكويكبي برنامجه التأهيلي، فيما سترتبط مشاركته في الجولات المقبلة بتجاوز الاختبارات الطبية.