شكرا لقرائتكم خبر الاتفاق يجهز هوساوي للهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الفريق استأنف تدريباته أمس بإحاطة المدرب العطوي اللاعبين بالأخطاء التي تسببت في الخسارة أمام أبها وهي الأولى للفريق، مطالبا اللاعبين بتصحيح تلك الأخطاء وتناسي نتيجة المباراة والتعويض في اللقاء المقبل أمام الهلال، والذي تقرر إقامته بملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة نتيجة انشغال ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام بأعمال صيانة أرضيته.من جانب آخر واصل اللاعب محمد الكويكبي برنامجه التأهيلي، فيما سترتبط مشاركته في الجولات المقبلة بتجاوز الاختبارات الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتفاق يجهز هوساوي للهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.