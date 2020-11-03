اختتام دوري أحياء عسير والطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت منافسات دوري فرق الأحياء في عسير والطائف، ضمن الدوريات التي تنظمها رابطة فرق أحياء كرة القدم بالمملكة، ويشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع. وتجاوزت أهداف دوري فرق الأحياء في المملكة خلال أكتوبر الماضي 718 هدفا، بعد استئناف الأنشطة الرياضية. وبلغ عدد مباريات الروابط في أكتوبر 265 مباراة، خاضها 2247 لاعبا، بإدارة 254 حكما أشهروا 872 بطاقة صفراء و66 حمراء. وبلغ عدد مباريات الروابط في أكتوبر 265 مباراة، خاضها 2247 لاعبا، بإدارة 254 حكما أشهروا 872 بطاقة صفراء و66 حمراء.

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