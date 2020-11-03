شكرا لقرائتكم خبر «الانضباط» تغرم 3 نصراويين وأهلاويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم غرامات على 3 من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مقابل غرامة مالية واحدة على لاعب من الأهلي بعد المواجهة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وغرمت اللجنة لاعب الأهلي، عمر السومة بمبلغ 20 ألف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش إنترفيو بعد نهاية المباراة، وذلك حسب ما ورد في تقرير المنسق الإعلامي للمباراة, في قرار غير قابل للاستئناف.

كما غرمت 3 لاعبين من النصر وهم نور الدين أمرابط وعبدالرحمن الدوسري ونواف العقيدي بمبلغ 20 ألف ريال لكل منهم، لوجودهم في غرف تبديل الملابس وأسماؤهم غير مسجلة في كشف المباراة الرسمي.