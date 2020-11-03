«الانضباط» تغرم 3 نصراويين وأهلاويا

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وغرمت اللجنة لاعب الأهلي، عمر السومة بمبلغ 20 ألف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش إنترفيو بعد نهاية المباراة، وذلك حسب ما ورد في تقرير المنسق الإعلامي للمباراة, في قرار غير قابل للاستئناف.كما غرمت 3 لاعبين من النصر وهم نور الدين أمرابط وعبدالرحمن الدوسري ونواف العقيدي بمبلغ 20 ألف ريال لكل منهم، لوجودهم في غرف تبديل الملابس وأسماؤهم غير مسجلة في كشف المباراة الرسمي.
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