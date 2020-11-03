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«الانضباط» تغرم 3 نصراويين وأهلاويا

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- بواسطة أيمن الوشواش - فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم غرامات على 3 من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مقابل غرامة مالية واحدة على لاعب من الأهلي بعد المواجهة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وغرمت اللجنة لاعب الأهلي، عمر السومة بمبلغ 20 ألف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش إنترفيو بعد نهاية المباراة، وذلك حسب ما ورد في تقرير المنسق الإعلامي للمباراة, في قرار غير قابل للاستئناف.

كما غرمت 3 لاعبين من النصر وهم نور الدين أمرابط وعبدالرحمن الدوسري ونواف العقيدي بمبلغ 20 ألف ريال لكل منهم، لوجودهم في غرف تبديل الملابس وأسماؤهم غير مسجلة في كشف المباراة الرسمي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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