زيدان وكونتي.. صداقة مع وقف التنفيذ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عندما يلتقي ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي اليوم على استاد ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة الإسبانية مدريد، سيعلق مدربا الفريقين، زين الدين زيدان وأنطونيو كونتي صداقتهما لتبدأ 90 دقيقة من الخصومة والمنافسة.

وعلى الرغم من الترشيحات القوية التي سبقتهما إلى البطولة، سيلعب الريال وإنتر دور الفريقين الباحثين عن طوق النجاة في مجموعتهما حتى إشعار آخر.

وحصد الريال نقطة واحدة فقط من مباراتيه السابقتين في المجموعة الثانية بالدور الأول ليحتل المركز الرابع الأخير في المجموعة، فيما حصد إنتر نقطتين فقط من تعادلين متتاليين في المجموعة.

وفي المقابل يحتل شاختار دونيتسك الأوكراني صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط مقابل نقطتين لبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني صاحب المركز الثاني.

وكانت معظم التكهنات والترشيحات قبل بداية فعاليات هذا الدور تشير إلى أن الريال والإنتر هما الأقرب للعبور من هذه المجموعة إلى الأدوار الإقصائية، ولكنهما الآن يبحثان عن طوق النجاة لأن هزيمة أحدهما تعني اقترابه بشكل كبير من وداع البطولة مبكرا.

ولهذا، يعاني زيدان وكونتي من ضغوط هائلة قبل المباراة التي لن يجدي فيها التعادل أيضا مع البداية الجيدة للفريقين الآخرين بالمجموعة وخاصة شاختار الذي يستطيع قطع خطوة كبيرة ومهمة على طريق التأهل للأدوار الإقصائية حال فاز اليوم.

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وجمعت صداقة قوية بين زيدان وكونتي خلال مسيرتهما الكروية، حيث لعبا سويا لخمسة مواسم في صفوف يوفنتوس الإيطالي.

ولكن مباراة اليوم بما تحمله من صعوبات وضغوط، لن تسمح لهما باستعادة ذكريات الماضي، حيث يحتاج كل منهما للفوز من أجل الخروج من مأزقه الحالي.

ويعود تاريخ آخر مواجهة بين زيدان وكونتي في دور الأبطال إلى عام 2003 عندما كانا لاعبين، حيث التقى يوفنتوس مع الريال في المربع الذهبي لدوري الأبطال بعد عامين من رحيل زيدان عن يوفنتوس إلى ريال مدريد، علما بأن زيدان أحرز لقب الدوري الإيطالي مرتين مع يوفنتوس قبل رحيله إلى الريال.

وخلال هذه المواجهة في دوري الأبطال، سجل زيدان هدفا في مباراة الإياب بمدينة تورينو الإيطالية، وشارك كونتي بديلا لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس 3 - 1 وتأهله للنهائي بالفوز 3 - 2 في مجموع المباراتين، ولكن الفريق خسر النهائي أمام ميلان بركلات الترجيح.