الريال يعلن إصابة ميليتاو بكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن ريال مدريد الإسباني إصابة لاعبه البرازيلي إيدير ميليتاو بفيروس كورونا المستجد. وذكر النادي عبر موقعه الرسمي «يود ريال مدريد الإفادة بأن اللاعب إيدير ميليتاو، جاءت عينته إيجابية في فحوص كورونا والتي أجريت على الفريق أمس الأول». وأضاف النادي في بيانه أن باقي اللاعبين والجهاز الفني والإداري وكذلك الموظفين في النادي والذين يعملون معا، جاءت عيناتهم سلبية. وشارك ميليتاو مع ريال مدريد في المباراة الأخيرة بالدوري الإسباني أمام هويسكا والتي انتهت بفوز الفريق 4 - 1، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف أتلتيكو مدريد المتصدر. وأضاف النادي في بيانه أن باقي اللاعبين والجهاز الفني والإداري وكذلك الموظفين في النادي والذين يعملون معا، جاءت عيناتهم سلبية. وشارك ميليتاو مع ريال مدريد في المباراة الأخيرة بالدوري الإسباني أمام هويسكا والتي انتهت بفوز الفريق 4 - 1، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف أتلتيكو مدريد المتصدر.

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