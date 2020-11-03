مباريات اليوم بأبطال أوروبا

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الثلاثاء - 03 نوفمبر 2020 Tue - 03 Nov 2020







مكة - مكة المكرمة Advertisements صحيفة مكة A A 20:55: لوكوموتيف موسكو الروسي وأتلتيكو مدريد الإسباني

20:55 شاختار دونيتسك الأوكراني وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني

23:00: سالزبورغ النمسوي وبايرن ميونيخ الألماني

23:00: ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي

23:00 : مانشستر سيتي الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني

23:00: بورتو البرتغالي ومارسيليا الفرنسي

23:00 : ميتييلاند الدنماركي وأياكس أمستردام الهولندي

23:00 : أتلانتا الإيطالي وليفربول الإنجليزي أتلتيكو مدريد أضف تعليقاً Add Comment Please enable JavaScript to view thecomments powered by Disqus.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.