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شكرا لقرائتكم خبر مباريات اليوم بأبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الثلاثاء - 03 نوفمبر 2020
Tue - 03 Nov 2020
مكة - مكة المكرمة
صحيفة مكة
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- 20:55: لوكوموتيف موسكو الروسي وأتلتيكو مدريد الإسباني
- 20:55 شاختار دونيتسك الأوكراني وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني
- 23:00: سالزبورغ النمسوي وبايرن ميونيخ الألماني
- 23:00: ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي
- 23:00 : مانشستر سيتي الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني
- 23:00: بورتو البرتغالي ومارسيليا الفرنسي
- 23:00 : ميتييلاند الدنماركي وأياكس أمستردام الهولندي
- 23:00 : أتلانتا الإيطالي وليفربول الإنجليزي
أتلتيكو مدريد
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.