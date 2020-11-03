فرانكفورت يخشى بلوغ خسائره 70 مليون يورو

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وقال عضو مجلس إدارة النادي لمجلة كيكر، أكسيل هيلمان: في الموسم المقبل، ستصل الخسائر بشكل سريع إلى ما بين 50 و70 مليون يورو، إذا استمرت إقامة المباريات بدون جمهور خلال النصف الثاني من الموسم.وكانت منافسات الموسم الماضي من الدوري الألماني (بوندسليجا) قد توقفت في مارس مع بداية تفاقم أزمة كورونا، ثم جرى استئناف المنافسات في مايو بإقامة المباريات بدون جماهير، وقال هيلمان إن ذلك كلف آينتراخت ما بين 15 و20 مليون يورو.
وفي الموسم الحالي، لم تتمكن بعض الأندية من استضافة عدد محدود من المشجعين، قبل أن تشهد ألمانيا فرض إجراءات إغلاق عام مجددا حتى نهاية نوفمبر الحالي على الأقل، لتقام جميع المباريات بدون حضور مشجعين.
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