شكرا لقرائتكم خبر برشلونة ينعى مساعد كرويف وكومان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نعى نادي برشلونة المساعد السابق بالجهاز الفني للفريق الكاتالوني توني برونيس، والذي توفي عن عمر يناهز 73 عاما. وذكر برشلونة عبر تويتر «يؤسفنا إعلان الخسارة الكبيرة التي حلت بنا بوفاة توني برونيس سلوت عن عمر 73 عاما، وهو المدرب المساعد سابقا في الجهاز الفني خلال فترة تولي يوهان كرويف مهمة تدريب الفريق». وكان برونيس انضم إلى الجهاز الفني المساعد لكرويف في عام 1988، حيث شارك في عدد من الإنجازات مع الفريق الكاتالوني، مثل الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 1992، وكأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس عام 1989، وكأس السوبر الأوروبي 1992، كما تواجد في تتويج برشلونة بلقب وكان برونيس انضم إلى الجهاز الفني المساعد لكرويف في عام 1988، حيث شارك في عدد من الإنجازات مع الفريق الكاتالوني، مثل الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 1992، وكأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس عام 1989، وكأس السوبر الأوروبي 1992، كما تواجد في تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني أربع مرات، والكأس مرة، وكأس السوبر الإسباني مرتين. وسبق لبرونيس أن عمل مساعدا مع المدرب الحالي لبرشلونة رونالد كومان، في أندية أياكس وأيندهوفن الهولنديين، وبنفيكا البرتغالي، وبلنسية الإسباني. وكان آخر منصب تولاه برونيس في مسيرته، هو منصب رئيس قسم الكشافين بنادي أياكس أمستردام، حيث عمل في هذا المنصب منذ عام 2010.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة ينعى مساعد كرويف وكومان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.