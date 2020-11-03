شكرا لقرائتكم الزناتي: كنت أرغب في تحديد المصابين لشرط تأجيل المباريات.. ومؤمن بطل حقيقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة السابق: "كنت أرغب في تحديد عدد المصابين بكورونا ليكون شرط تأجيل مباريات الدوري ولكن باقي المسئولين رفضوا وتركوها للظروف بحيث التعامل مع كل حالة على حدة".

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي والزمالك ليس أقوى من اتحاد الكرة وولا أحيد عن عملي ولا يوجد تفرقة في التعامل بين الأندية واختلافي مع أعضاء اللجنة الخماسية كان صحياً".

أكمل: "الأساس في توقيع العقوبات الاعتداد بتقرير الحكم ثم تقرير المراقب والفيديو لو معتمد من شريط المباراة الرسمي وليس من المشجعين".

Advertisements

وفسر حديثه مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على هامش مباراة التتويج ضد طلائع الجيش قال: "الخطيب كان له استفسار بشأن بعض اللاعبين بخصوص اللوائح الدولية والبعض خدها انهم بيتفقوا ويحطوا الجدول وكلام كتير".

أردف: "لاحظت مشادة محمد فضل وكهربا من الملعب ولم أسمع ما دار بينهم من حديث ولكن ما حدث سوء فهم".

شدد: "اتحاد الكرة هو من دعا مؤمن زكريا والأهلي كان داعم له في كل المواقف وهو صاحب حق بغض النظر عن صاحب الدعوة، ومؤمن بالنسبة لي حاجة كبيرة وأتمنى أشوفه بتيشرت المنتخب وبيقابل مشاكله بابتسامة عريضة ومؤمن البطل الحقيقي".