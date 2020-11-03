شكرا لقرائتكم شاهد.. ماذا قدم والتر بواليا هداف الأفارقة فى الدوري المصري؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاع الزامبى والتر بواليا لاعب فريق الجونة ،ن يقتحم جدول ترتيب هدافى الدورى ويحل في المركز الثالث بعد أن نجح في تسجيل 13 هدفا ، خلال مشاركته مع الفريق في بطولة الدورى الممتاز في الموسم المنقضى ويُعد أفضل هداف أجنبي في الموسم المنقضي.

كما يٌعد بواليا من أفضل مهاجمى الدورى بعد عبد الله السعيد الذى تربع على عرش الهدافين برصيد 17 هد ف ومحمد شريف في المركز الثانى برصيد 14 هدف .

انضم اللاعب الزامبى إلى فريق الجونة يوليو من العام الماضى ، قادما من فريق نيكانا الزامبى ، وشارك مع الفريق منذ انضمامه في 30 مباراة ببطولة الدورى ، خلالها 13 هدفا ، وصنع واحدا لزملاؤه .

Advertisements

وجاءت نتائج فريق الجونة في المباريات التي شارك فيها والتر بواليا ، بتحقيق الفوز في 9 مباريات ، و تعادل في 6 ، بينما تلقى الهزيمة في 15 مباراة

وأنهى فريق الجونة بطولة الدورى هذا الموسم ، وهو في المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة ، بعد أن خاض 43 مباراة ، حقق الفوز في 10 ، و تعادل في 7 ، بينما تلقى الهزيمة في 17 مباراة ، وسجل لاعبى الفريق 32 هدفا ، و هزت شباكهم 45 .