شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم: لست طرفا في أزمة نور السيد مع الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد محمد ابراهيم مدرب الاتحاد السكندري السابق على اتهام نور السيد لاعب زعيم الثغر السابق بضلوعه في أزمته الشهيرة مع طلعت يوسف المدير الفني السابق للفريق السكندري، وأنه سبب الخلاف في وجهات النظر مع يوسف.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "ليس لدي مشكلة مع نور السيد ولكن وصلت كلامي بطريقة ووصله بطريقة ثانية وهذه ليست مشكلتي".

تابع: "لو نور السيد كانت لديه مشكلة كان يتوجب عليه مواجهة الناس وقلت له مفيش مشكلة بيني وبينك ومرفش نور حاططني في الموضوع ليه".

أضاف: "لست طرفا في ازمة نور السيد الأخيرة قبل مباراة الاهلي ووصلني أن ما قاله نور السيد تم في اتصال تليفوني وليس اثناء التدريب".

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فيما رد نور السيد بانه طلب من المسئولين مواجهته بالمتسببين في ازمة نور السيد وهو ما لم يحدث حتى الآن

كشف أنه لم يدلي باي تصريحات للاداري محمد بوبو قبل مباراة الاهلي، مشيرا إلى انه لم يتصل هاتفيا بالاداري او يملك رقم هاتفه حتى الآن