شكرا لقرائتكم نور السيد: محمد إبراهيم سبب أزمتي في الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نور السيد لاعب الاتحاد السكندري السابق، عن كواليس أزمته مع طلعت يوسف المدير الفني الساق لزعيم الثغر، والأزمة التي تسببت في اتخاذ قرار الرحيل عن قلعة الشاطبي، وقال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "انا غلطت لما قلت بعد مباراة الإسماعيلي في الاسماعيلية لما كنت احتياطي ان كلها اسبوع وهمشي وكررتها تاني في التدريب وسمعها كابتن محمد ابراهيم وقالي شكرا، طلعت يوسف استدعاني لمعرفة رأيي فيما قلته وتفهم موقفي".

وأردف: "عبد الجليل امام مدير الكرة بالاتحاد السكندري طلب مني الاعتذار للاعبين وبالفعل هو ما حدث وحلفت على المصحف اني مفتحتش بقي من بعد مباراة الاسماعيلي وحتى ماتش الاهلي".

وأكمل: "فوجئت بقرار استبعادي من معسكر مباراة الأهلي ولما استفسرت قالولي انك قلت الجهاز الفني قدامه اسبوع ويمشي من النادي وهي قصة وهمية وكلمت محمد مصيلحي وشرحت له الموقف وقالي اطلع واجه الكابتن طلعت وبلغته ان الكابتن زعلان دلوقتي ومش هينفع اواجهه".

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وواصل: "اتخذت قراري بالرحيل عن الاتحاد السكندري بعد استبعادي من الفريق وتعضت للظلم والشائعات واتهموني بأني أقود مؤامرة، وطلعت يوسف قالي تفاصيل ميصحش اقولها على الهوا وقالي انا اتخدعت في ناس كانت بتشتغل معايا في الجهاز الفني".

وتابع: "فيه ناس في الجهاز الفني للاتحاد زي محمد ابراهيم مدرب الفريق مش هاين عليها اننا نمشي كويس ومعرفش انا عملت ايه معاه وحش عشان يعمل معايا كده، متابعا: "كلمت طلعت يوسف من 3 ايام وقلت له كل التفاصيل وقالي انا اتصدمت لما سمعت الكلام وقلت ازاي يطلع من نور السيد وقلت له انا تصدمت برضه ان الكابتن طلعت يعمل معايا كده".

شدد: "اتمنى التدريب تحت قيادة حسام وابراهيم حسن ولكن انا كنت واخد قرار الرحيل وكابتن وليد بدر كلمني وقلتله اني مش هدخل النادي تاني".