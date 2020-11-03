شكرا لقرائتكم أزمة فضل وكهربا .. حديث الصباح والمساء فى الكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الكرة المصرية عدة أحداث كانت بمثابة حديث الصباح و المساء فى الشارع المصرى خلال الساعات الماضية وتحديدا خلال لقاء تتويج الأهلى بلقب درع الدورى الـ 42 باستاد الأهلي في السلام، ويرصد "الخليج 365" هذه المشاهد فى التقرير التالى :





زوجة مؤمن زكريا

خطفت ريهام زوجة مؤمن زكريا الأنظار بشدة خلال ظهورها مع زوجها فى مباراة تتويج الأهلى بلقب الدورى رقم الـ 42 بإستاد السلام ، لتعطى درسا فى وقوف المرأة بجانب زوجها فى المحنة ،حيث ظهرت بجانبة لمساندته للنزول إلى أرض الملعب من أجل الإحتفال بدرع الدورى مما لقبها الجميع بـ " بنت الأوصول " .



خناقة فضل و كهربا Advertisements

كما شهدت مباراة تتويج الأهلى بدرع الدورى مشادة بين محمود عبد المنعم " كهربا " لاعب الأهلى و محمد فضل عضو اللجنة الخماسية فى واقعة شاهدها الملايين وتؤكد قيام فضل بجذب كهربا بطريقة غير لائقة والتعدي عليه لفظياً وترتب على ذلك طلب اللاعب مساء أمس التقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط للحصول على حقه من محمد فضل، إلا أنه تم تحويل اللاعب إلى لجنة الإنضباط لبحث الأمر .

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنه تحدث اليوم لوسائل الإعلام بالشكل الإيجابي في حق محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، وأنه ترفع في حديثه عن تجاوز فضل في حق محمود كهربا لاعب الأهلي أثناء احتفالية الدورى أمس الأول.



ظهور ليلى السولية فى لقاء التتويج

فيما حطفت ليلى عمرو السولية الأنظار فى لقاء تتويج الأهلى خلال ظهورها مع والدها لأول مرة فى حديث كبير بعد واقعة التمر على صورها على فيس بوك و إتهامها بإرتداء ملابس غير لائقة لطفلة ، مما دفع والدها إلى تحرير محضر فى مباحث الإنترنت ضد المتنمرين .