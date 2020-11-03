شكرا لقرائتكم شادي محمد: خسرت كل فلوسي بالبورصة وفجأة طلعت كل القرارات لمرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شادي محمد كابتن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سابقاً خسارته كل أمواله في البورصة خلال الفترة التي كان يلعب فيها للمارد الأحمر بالرغم من تحقيقه مكاسب مالية في بداية الأمر أكثر من لعب كرة القدم.

وقال شادي محمد في تصريحات تلفزيونية: "خسرت كل فلوسي في البورصة بعد أزمة دبي الشهيرة وأقنعت بركات بالدخول عالم تداول الأوراق المالية لكنه لم يخسر لخروجه المبكر".

أضاف شادي محمد: "نجحت في تحقيق مكاسب كبيرة تفوق أضعاف ما كنت أحصل عليه من كرة القدم لكنني فجأة تعرضت لخسارة كل أموالي بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها دبي منذ سنوات".

وتابع شادي محمد: "اعترف بأنني أخطأت في بعض مواقفي بالسنوات الأخيرة بسبب (العناد)، لكنني تعلمت من تلك الأخطاء".

وواصل شادي محمد: "أزمات مرتضي منصور ليست وليدة اللحظة ولكنها منذ فترة زمنية طويلة، والغريب إن فجأة جيت تطلع كل القرارات دي ضده خلال يومين فقط، فطبيعي يكون رد فعل الجمهور (ليه دلوقتي تحديدا)، خصوصاً إن الفريق مقبل علي نصف نهائي بطولة افريقية".

وأوضح شادي محمد: "كهربا لديه قناعة بأن فضل لعب دور كبير في عدم تخفيض عقوبته بعد أحداث السوبر".

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وتابع: "ما حدث بين فضل وكهربا فضيحة، وكان من الممكن أن يتطور لـ(كارثة) ليس من حق أي مسؤول في العالم أن يتطاول على لاعب مهما كان السبب".

شادي محمد: "جميع مقاطع الفيديو التي صوَّرت مُشادة فضل وكهربا أثبتت أن فضل هو مَن تعدَّي على اللاعب".

شادي محمد: كهربا هو عريس ليلة التتويج بالدوري كجميع لاعبي الأهلي، وتصرُّف فضل لم يكن صحيح، وكذلك ليس من حقه تماماً

وقال نجم الأهلي السابق: "لو كنت مكان كهربا في أزمة محمد فضل، رد فعلي كان سيكون أكثر حدة".

واختتم شادي محمد: "الأهلي لو مش نادي كبير وبترفع عن الصغائر كان عمل مشكلة كبيرة جداً بعد المكالمة المسربة لعمرو الجنايني وهو يسب الفريق".