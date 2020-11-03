شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر: أتواصل مع البدري باستمرار.. ولا أتدخل في اختصاصات غريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي المنضم حديثًا من صفوف المقاولون العرب، التعليق على انضمام ثلاثة لاعبين فوق السن للمنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو التي تم ارجائها للعام المقبل بسبب فيروس كورونا.

وقال طاهر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر فضائية أون تايم سبورتس2، مساء الاثنين: "شوقي غريب هو الوحيد الذى يملك حق التعليق على هذا السؤال، أنا ضد التطرق لمثل هذه الأمور لأنها قرارات فنية، دوري هو تقديم مستوى مميز داخل الملعب، المنتخب الأولمبي يسير بشكل جيد وكنا جميعا نجوم في بطولة أفريقيا".

وتابع طاهر: "أتمنى أن ينجح المنتخب الأول في الفوز بمباراتي توجو هذا الشهر لتحسين وضعية المنتخب، تدريب مع البدري من قبل وأعرفه ويعرفني وعلى تواصل مستمر، وبالتأكيد الانضمام للمنتخب الوطني شرف لأى لاعب".

ونجحت إدارة النادي الأهلي في إنهاء صفقة طاهر محمد طاهر لاعب فريق المقاولون العرب، وبعد أسابيع من المفاوضات المكثفة بين إدارة الناديين لإنهاء الصفقة والاستعانة بخدمات اللاعب، وحصول الأحمر على توقيع طاهر محمد طاهر لمدة خمس سنوات مقبلة.

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شارك طاهر في مباراة دولية واحدة مع المنتخب الأول عام 2018 وشارك مع منتخب مصر للشباب في أمم أفريقيا عام 2017، لكنه لم يشارك في بطولتي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للكبار وتحت 23 سنة واللتان أقيمتا في مصر بسبب الإصابة.

شارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب مع الفريق الأول بموسم 2013/ 2014 ولعب في مركز المهاجم الصريح وتحت المهاجمين وجناح أمامي لكن حظوظه كانت قليلة للظهور بسبب كثرة الإصابة.