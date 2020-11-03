شكرا لقرائتكم رئيس انضباط الجبلاية: ننتظر تنازل فضل وكهربا عن شكواهما.. ولا أحد فوق القانون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المستشار سيد بنداري رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، عن كواليس الشكوتين المقدمة من محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ومحمود كهربا لاعب الأهلي، على ضوء المشادة التي وقعت بينهما خلال مراسم تسليم درع الدوري للأهلي يوم السبت الماضي.

وقال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "قمنا بالتحقيق في شكوتي محمد فضل والأهلي واستمعنا لأقوال فضل كاملة وطلببنا جلسة مع كهربا غدا وسنرى ما هو الوضع".

وأوضح: "ننتظر تنازل محمد فضل عن شكواه بشأن مشادته مع محمود كهربا كما ننتظر تنازل كهربا عن شكواه أيضا".

Advertisements

وأضاف: "واقعة فضل وكهربا ستدرس وسنرى هل هناك لوائح خرقت.. ونؤكد أنه لا يوجد شخص فوق القانون إذا ما ثبت إدانته".

واختتم: "سنطبق القانون في واقعة فضل وكهربا ولا يوجد أحد فوق القانون ومن أخطأ سيحاسب".