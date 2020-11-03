شكرا لقرائتكم شادي محمد يروي قصة غلق تليفونه في وجه ثابت البطل وأزمة شارة الكابتن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روى شادي محمد كابتن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سابقاً كواليس ارتداءه شارة الكابتن في القلعة الحمراء في عهد الداهية مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للمارد الأحمر.

وقال شادي محمد في تصريحات تلفزيونية أن أزمة عنيفة نشبت بين عصام الحضري ومانويل جوزيه تسببت في حرمان الحارس من شارة القيادة ومنحها لي.

وأوضح شادي محمد أن شارة الكابتن ارتداها في اجتماع لمدة دقيقتين والشارة عندنا كانت بالأقدمية في الأهلي وسأل عن مين اللاعب اللي بعد عصام في الكابتن ورفعت يدي ومنذ هذه اللحظة أصبحت قائد النادي الأهلي".

وواصل شادي محمد حديثه عن النادي الأهلي قائلاً: "أغلقت الهاتف في وجه ثابت البطل مدير الكرة السابق حينما تواصل معي من أجل ضمي للمارد لأحمر حينما كنت لاعبا في فريق الكروم".

وواصل: "من الخضة قفلت التليفون في وش ثابت البطل لما كلمني عشان انضم للأهلي حينما كنت لاعبا في الكروم لأن ماكنتش أعرف صوته ولما كلمني تاني وقفت من الخوف".

Advertisements

وشدد شادي محمد: "جوزيه سحب شارة قيادة الأهلي من الحضري، بعد اجتماع لم تتجاوز مدته "دقيقتين، كما أن الفريق كان هو النجم في حقبة مانويل جوزيه".

وأردف شادي محمد: "أبو تريكة وبركات كانا نجمي جيل مانويل جوزيه بالنسبة للجماهير، لكنني مؤمن بأن النجاح تحقق بفضل قوة وتكامل المجموعة".

وأوضح شادي محمد: "مانويل جوزيه قعد معانا أول يوم، قالنا النجم هنا هو الفريق فقط، من أول عامل الملابس لحد المدير الفني كلنا هنا واحد.. النجومية الحقيقية "مسئولية واستمرارية".

شادي محمد: "كنت أقوم بالجري لمسافة 7 كيلومترات فجراً في صُغري، من أجل تحقيق حلمي في كرة القدم وهو ارتداء قميص الأهلي يومًا ما".