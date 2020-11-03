شكرا لقرائتكم الزمالك والرجاء .. مرتضى منصور يرفض الإساءة للفريق المغربي على السوشيال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رحب المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ببعثة فريق الرجاء المغربي في بلدهم الأول مصر، وشدد رئيس نادي الزمالك على رفضه لأي إساءة يتعرض لها الضيوف على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن صورة اللافتة المسيئة التي انتشرت لم ترفع أمام باب النادي وأنها صورة مفبركة.
وطالب منصور كل من يقوم بتركيب وفبركة صور مسيئة للفريق المغربي الشقيق أن يحترم نفسه.
ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.
حيث حرص الجهاز على عدم زيادة الحمل البدني، والتركيز فقط على بعض التدريبات التأهلية والبدنية الخاصة لرفع المعدل البدني والحفاظ على لياقة اللاعبين.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.
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