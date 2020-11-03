الزمالك والرجاء .. مرتضى منصور يرفض الإساءة للفريق المغربي على السوشيال

جدة - عمرو شويل رحب المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ببعثة فريق الرجاء المغربي في بلدهم الأول مصر، وشدد رئيس نادي الزمالك على رفضه لأي إساءة يتعرض لها الضيوف على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن صورة اللافتة المسيئة التي انتشرت لم ترفع أمام باب النادي وأنها صورة مفبركة.

وطالب منصور كل من يقوم بتركيب وفبركة صور مسيئة للفريق المغربي الشقيق أن يحترم نفسه.





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