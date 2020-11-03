شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم والتر بواليا هداف الأفارقة فى الإيجبشيان ليج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع الزامبى والتر بواليا لاعب فريق الجونة ان يقتحم جدول ترتيب هدافى الدورى ويحل في المركز الثالث بعد أن نجح في تسجيل 13 هدفا، خلال مشاركته مع الفريق في بطولة الدورى الممتاز في الموسم المنقضى ويُعد أفضل هداف أجنبي في الموسم المنقضي.

كما يٌعد بواليا من أفضل مهاجمى الدورى بعد عبد الله السعيد الذى تربع على عرش الهدافين برصيد 17 هد ف ومحمد شريف في المركز الثانى برصيد 14 هدف .

Advertisements

انضم اللاعب الزامبى إلى فريق الجونة يوليو من العام الماضى ، قادما من فريق نيكانا الزامبى ، وشارك مع الفريق منذ انضمامه في 30 مباراة ببطولة الدورى ، خلالها 13 هدفا ، وصنع واحدا لزملاؤه .

وجاءت نتائج فريق الجونة في المباريات التي شارك فيها والتر بواليا ، بتحقيق الفوز في 9 مباريات ، و تعادل في 6 ، بينما تلقى الهزيمة في 15 مباراة

وأنهى فريق الجونة بطولة الدورى هذا الموسم، وهو في المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة ، بعد أن خاض 43 مباراة ، حقق الفوز في 10، و تعادل في 7 ، بينما تلقى الهزيمة في 17 مباراة ، وسجل لاعبى الفريق 32 هدفا ، و هزت شباكهم 45 .