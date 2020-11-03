شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الزناتى يروى احتفاء الجماهير بمؤمن زكريا "كأن فى 80 ألف مشجع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد المصرى لكرة القدم، كواليس استقبال الجماهير لمؤمن زكريا فى مباراة الأهلى وطلائع الجيش والتى شهدت احتفالية تتويج الفريق الأحمر بدرع الدورى، وقال الزناتى فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: رأيت مشادة كهربا وفضل من بعيد لم أعرف ما حدث بالضبط، مؤمن زكريا أجمل بنى أدم فى الدنيا الابتسامة لا تفارقه رغم ظروف مرضه، وممتن لأى شخص بيسأل عليه، زوجته سيدة فاضلة دائماً تشعر بأنها قوية وصامدة مثل الجبل.

واصل: مؤمن زكريا سرق الكادر من الجميع بمجرد دخول المدرج تشعر وكأن هناك 80 ألف مشجع، يدعمون مؤمن زكريا، كرة القدم تلعب من أجل هذا الأمر، وأتمنى رؤيته بقميص المنتخب، مؤمن خطف دور البطولة.

استكمل: العملية التنظيمية لأى مباراة يجب أن يكون لديك معلومات عن هوية كل شخص داخل الملعب والمسموح لهم بالنزول، ولكن للأسف ليس لدينا هذا الأمر، وتسليم الأهلى لدرع الدورى كان لقطة واحدة مع الدرع لم يكن هناك ميداليات.

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أضاف: من بداية الدور الثانى حاولت تنفيذ العملية التنظيمية ومعرفة هوية كل الموجودين داخل الملعب وجدت أن الأمر صعب للغاية، نظمنا بطولتى السوبر والكأس ولكن فى احتفالية الأهلى كان هناك بعض جوانب القصور التنظيمية.

واختتم: أريد فقط أن أتحدث عن على فرج بطل الاسكواش والمصنف الأول على العالم، هذا البطل لو لدينا مثله فى أخلاقياته ستطور الرياضة كثيراً.