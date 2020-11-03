حسنى فتحى يكشف موقفه مع مصر المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسني فتحي لاعب فريق مصر المقاصة أنه يملك عرضا من أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الأخيرة ولكنه لم يحسم موقفه حتي الآن مع الفريق الفيومي، مضيفاً "أمتلك عرضا من الدوري الممتاز وإذا لم تستقر الأمور داخل نادي مصر المقاصة سأرحل عن صفوف الفريق".
وقال حسني فتحي في تصريحات تليفزيونية: "الفريق اجتهد في بداية الدوري ولكن النتائج كانت عكس التوقعات" ، متابعاً إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق كان يتمتع بعلاقة جيدة معه، مؤكداً أن جلال مدير فني مميز وتأثرت برحيله عن قيادة الفريق الفنية كما تأثر الفريق الأجمع .
واستعاد فريق مصر المقاصة جهود الثنائى رجب عمران ومران حمدى لاعبا الفريق الكروى الأول، بعد أن انتهت فترة إعارتهما لصفوف وادى دجلة بنهاية الموسم، حيث كان حصل الفريق الدجلاوى على خدمات اللاعبان لمدة موسم من المقاصة على سبيل الإعارة، لاسيما وأن اللاعبين قدما موسما مميزا مع غزلان دجلة، ونجحوا فى استعادة مستواهم ليستعيدهم الفريق الفيومى ويتمسك باستمرارهم فى الموسم الكروى الجديد.
وكانت شركة مصر المقاصة قد أصدرت بيانا رسميا جاء نصه كالتالى :" تؤكد شركة مصر للمقاصة، أنها مازالت في صدد استقبال ومناقشة العروض الثلاثة التي تم اعتمادها لرعاية وشراء حقوق النادي "مصر للمقاصة"، وأننا ما نزال في أعمال المفاوضات ومراجعة تلك العروض ولم يتم حتى الآن رفعها لمجلس إدارة الشركة لاعتمادها أو اختيار أى منه.
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