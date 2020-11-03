شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى فتحى يكشف موقفه مع مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسني فتحي لاعب فريق مصر المقاصة أنه يملك عرضا من أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الأخيرة ولكنه لم يحسم موقفه حتي الآن مع الفريق الفيومي، مضيفاً "أمتلك عرضا من الدوري الممتاز وإذا لم تستقر الأمور داخل نادي مصر المقاصة سأرحل عن صفوف الفريق".

وقال حسني فتحي في تصريحات تليفزيونية: "الفريق اجتهد في بداية الدوري ولكن النتائج كانت عكس التوقعات" ، متابعاً إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق كان يتمتع بعلاقة جيدة معه، مؤكداً أن جلال مدير فني مميز وتأثرت برحيله عن قيادة الفريق الفنية كما تأثر الفريق الأجمع .

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