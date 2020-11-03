شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: كهربا "أخويا الصغير" والموضوع انتهى وصفحة واتقفلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأزمة بينه وبين محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلى قد انتهت بالفعل، مشيراً إلى أنه بمجرد تواجد كهربا فى اتحاد الكرة صفحة واتقفلت بالنسبة لي، وأتمنى له التوفيق.

وتابع فضل في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة النادى الأهلي: "كهربا أخ أصغر بالنسبة لي والموضوع انتهي نهائياً ومتابعا: "لما أخ صغير يزور أخوه الكبير في بيته الموضوع بينتهى".

وقال مصدر في الأهلي إن البيان الذي أصدره اتحاد الكرة منذ قليل بشأن أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة لم يذكر الحقيقة تمامًا بشأن الأزمة أو تفاصيل الصلح الذي تم في اتحاد الكرة اليوم، الإثنين، موضحًا أن البيان كان مُخالفًا تمامًا لما حدث اليوم لذا قامت صفحة الاتحاد على فيس بوك بإزالة البيان بعد دقائق قليلة من نشره.