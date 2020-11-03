شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد يطالب حسام البدري بتوضيح أسباب استبعاد كهربا من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضياء السيد نجم النادي الاهلي السابق أن المنتخب الوطني سيتأثر بغياب محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر، موضحاً: "كهربا لاعب مهم للغاية ومؤثر مع المنتخب الوطني، وبالطبع سيتأثر المنتخب بغياب اللاعب، وكان يجب ضمه لأننا فى أمس الحاجة إلى النجوم الكبار"

وقال ضياء السيد في تصريحات تليفزيونية : "يجب على حسام البدري توضيح أسباب استبعاد كهربا من المنتخب، لاسيما وأننا نحتاج على الأقل 4 نقاط فى المباراتين المقبلتين".

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وفى سياق منفصل، أكد نجم النادي الاهلي السابق أن سبب أزمة محمد فضل عضو اتحاد الكرة ومحمود كهربا لاعب القلعة الحمراء تعود إلى رواسب قديمة، موضحاً : "هناك رواسب قديمة بين فضف وكهربا تعود إلى مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك، وهو الأمر الذى أدى إلى الأزمة بين الثنائي فى مباراة تتويج الأحمر".

وأضاف ضياء السيد: "كان يجب حل الأزمة نهائيا اليوم بين جميع الأطراف بدلا من التصعيد واللاعب نجم كبير يجب احتوائه".