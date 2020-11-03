شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الزناتى: دورى الموسم القادم لن يكون منتظماً.. وأشفق على اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام الزنتى رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة، أن مسابقة الدورى فى الموسم القادم لن تكون منتظمة، وقال الزناتى فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: المعطيات غير واضحة ولذلك لم أكن أستطيع تحديد نهاية الموسم الماضى أو حتى الموسم المقبل، الاتحاد الأفريقى يضع جدول فى بداية الموسم، ولكنه يتدخل بتغييرات بعد ذلك بعضها بإرادة الاتحاد وبعضها خارج الإرادة بسبب أوضاع أمنية فى دول معينة.

أضاف: لا يمكن لوم الكاف ولكن تحدث تغييرات كبيرة وبطولة أفريقيا خير مثال، ولذلك دورى الموسم القادم سيكون صعب ولن تكون منتظمة، وأشفق جداً على اللاعبين خاصة الذين سيشاركون فى أفريقيا من الأهلى والزمالك وبيراميدز والمقاولون، لأنهم رغم الموافقة على اللعب كل 3 أيام التفيذ سيكون مستحيل.

استكمل: من بداية العودة عقب توقف كورونا حددنا عدد ثابت من الإصابات كشرط لتأجيل المباريات، خاصة بعد إصابات الانتاج، وحددنا 10 لاعبين للتأجيل، وكان ما حدث مع المصرى.

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أردف: طالما أن هناك لائحة تحميك فأنت أقوى من الأندية، ولكن اللائحة بها قصور ولا تحميك كمسئول، وهو ما عملت عليه قبل رحيلى، ما يفرقش معايا جمهور الأهلى والزمالك زعلوا منى ولا لأ، ولا أتابع السوشيال ميديا أعمل لأرضى ضميرى فقط.

واختتم: البعض كان يرسل لى سباب ولكن فى النهاية هذا هو العمل العام، ولا يجوز إجبار الأندية على نظام معين لأنهم هم أصحاب المسابقة، وتقرير الحكم فيما هو داخل الملعب هو الأساس قبل اصدار أي عقوبة بشأن أي مباراة، والمراقب أيضا يكتب الأحداث، ومقطع الفيديو يجب أن يكون معتمدا من شريط المباراة الرسمي، ولو شيء يستدعي التحقيق سنفعل ذلك.