شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الانضباط: شكوى محمد فضل ضد كهربا لن تُحفظ رغم التنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار سيد بندارى رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أن شكوى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى، لم يتم حفظها رغم تنازل فضل عن الشكوى.

وقال بندارى فى تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: قمنا بالتحقيق فى شكوى محمد فضل وشكوى كهربا من الأهلى، وفى بعض الوقائع نلجأ للفيديو لأنها لا تكون موجودة فى تقرير الحكم، والمستشار أحمد مصطفى استمع لأقوال محمد فضل كاملة، وطلبنا أقوال كهربا والعميد مرجان رد علينا بأنه سيدلى بها غداً، وحتى الآن لم أبلغ بأى شئ رسمى.

وتابع رئيس لجنة الانضباط: الموضوع سيدرس رغم تنازل محمد فضل وإذا كان هناك سلوك غير رياضى سيكون هناك عقاب، ولن يكون هناك سماح بطغيان سلطة، ولا أحد فوق اللائحة".

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فى سياق متصل، قال مصدر في النادي الأهلي إن البيان الذي أصدره اتحاد الكرة منذ قليل بشأن أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة لم يذكر الحقيقة تمامًا بشأن الأزمة أو تفاصيل الصلح الذي تم في اتحاد الكرة اليوم، الإثنين، موضحًا أن البيان كان مُخالفًا تمامًا لما حدث اليوم لذا قامت صفحة الاتحاد على فيس بوك بإزالة البيان بعد دقائق قليلة من نشره.

وأكد المصدر أن كهربا لم يعتذر لفضل بقدر ما شرح وجهة نظره بشأن الأزمة التي حدثت بينه وبين فضل خلال مراسم تتويج الأهلي بلقب الدوري أمس الأول، السبت، وشدد على أن بيان اتحاد الكرة انحاز لمحمد فضل بشكل واضح ولم يقل الحقيقة لذا تمت إزالته من الصفحة بعد نشره بدقائق.

وكان الاتحاد قد قال عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" في البيان الذي تمت إزالته لاحقا: حضر محمود عبد المنعم (كهربا) مساء اليوم إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم لمقابلة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد حيث أبدى اللاعب اعتذاره عما بدر منه أثناء مراسم تسليم درع الدوري تجاه عضو اللجنة الخماسية، وشرح اللاعب الضغوط النفسية التي واجهها خلال الفترة الأخيرة والتي أدت إلى هذا التصرف الذي لا يعبر عن مدى تقديره لفضل كأخ أكبر له.

من جهته تفهم محمد فضل موقف اللاعب وتقديره لشجاعة اللاعب في الاعتراف بالخطأ ما ينم عن معدن اللاعب الطيب وحرصه على الحفاظ على مبادئ وقيم الرياضة في إعلاء الروح الرياضية واحترام الكبير، وتمنى محمد فضل للاعب التوفيق خلال المرحلة المقبلة وحثه على التركيز داخل المستطيل الأخضر لصالح ناديه الأهلي ومنتخب بلاده.