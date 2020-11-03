شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: كهربا لم يستبعد من المنتخب وقد ينضم فى حالة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى سيف زاهر أن محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادى الأهلى، ما زال على رادار حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، رغم التراجع عن ضمه خلال الساعات الأخيرة، وقال زاهر عبر برنامجه "ملعب أون تايم": "البدرى يرى أنه يجب أن يكون هناك توقيت محدد لضم كهربا بعد وصوله إلى مستوى معين تسمح بانضمامه، وتواصلت معه وأكد أن الباب مفتوح لضم كهربا".

وأضاف زاهر: "البدرى لن يجامل على حساب المنتخب، وسيختار اللاعبين الأفضل من وجهة نظره، ومحمد فضل والجناينى ليس لهم أى علاقة بمسألة انضام كهربا، والبدرى سيد قراره لأنه هو من سيحاسب".

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استكمل سيف زاهر: "هناك 5 لاعبين البدرى فتح الباب لضمهم فى وقت معين من الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى وبيراميدز"، واختتم: "الدنيا قامت على البدرى عندما قال إن مصطفى محمد محتاج يشتغل على نفسه، ولكنه كان يحفز اللاعب".

من جانبه، أكد هانى رمزى نجم الأهلى السابق، أنه على تواصل دائم مع محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادى الأهلى، مشيراً إلى أن ما نشره اتحاد الكرة منذ قليل عن اعتذار كهربا لمحمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، غير صحيح، وذلك على خلفية المشادة التى حدثت بين فضل وكهربا فى مراسم تسليم الأهلى درع الدورى العام الذى توج به الفريق الأحمر للمرة الـ 42 فى تاريخه، وقال هانى رمزى فى تصريحات عبر برنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلى: أنا على تواصل دائم مع كهربا ومتأكد أنه لم يعتذر كما تردد، ولماذا يعتذر وهو لم يخطئ.

وأضاف: تم استبعاد كهربا من المنتخب فى قرار غير مفهوم، هل المنتخب يُدار وفق حسابات معينة أم وفق رؤية حسام البدرى الفنية، البدرى تواصل مع كهربا قبل فترة وأبلغه بضمه للمعسكر هذه معادلة صعبة للفهم، واستكمل: الأهلى يعرف كيف يأخذ حقه وبالقانون، ولن يترك حق أبناءه، لو كهربا أخطأ كان الأهلى سيعاقبه قبل الاتحاد، النادى وقع مليون جنية فى وقت سابق على كهربا، وليس لدى النادى حسابات ، واختتم: فضل خسر كثير جدًا.. لا أتحدث عن جماهير الأهلى ولكن لأنه مسئول غير مسئول.