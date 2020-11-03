شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الزناتى يكشف كواليس استقالته من رئاسة المسابقات وخطة الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام الزناتى، رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة، عن كواليس استقالته من منصبه، وقال الزناتى فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: "أخذت القرار منذ فترة، من أول يوم كان لدى خطة، وفى السنة الأولى كنت أبحث عن العيوب لبدء خطة التطوير بعد ذلك، كنت أتمنى وصول الدورى المصرى إلى مستوى الدورى الإنجليزى فى الناحية التنظيمية، كنت أبحث عن هذا الأمر، جئت قبل بداية الموسم بأسبوعين تقريباً ولم أستطع تطبيق هذا الأمر، بالإضافة إلى أزمة توقف كورونا وعدم انتظام المسابقة".

وأضاف: "لم يكن هناك وقت كاف للتغيير، الموسم المقبل سيكون صعبا، ولم أستقيل بسبب هذا الأمر ولكن بسبب خطة وضعتها منذ اليوم الأول وهو البقاء لمدة عامين أو ثلاثة على الأكثر، والمكان ليس حكرا على أحد، وربما يتولى المنصب شخص أفضل منى.

واستكمل: "التصور الذى وضعته للموسم الجديد يقوم على أساس انتهاء كأس مصر فى الموسم الجارى فى 5 ديسمبر، وبداية الموسم الجديد فى 9 ديسمبر، وقدمت مقترح مناسب للفترة الانتقالية بالموسم الجديد، بأن نلعب دورى من دور واحد ثم تصفيات من الأول للعاشر على المراكز الأول ويلعب الباقى على الهبوط، وتقليل عدد المباريات دون إضعاف حدة المنافسة.

واختتم: "معظم الأندية قالوا إن الفرق استطاعت أن تمر من أزمة توقف كورونا ومن الممكن أن نخوض الموسم الجديد بنفس النظام، وكنت متفاجئ بأن جميع الأندية وافقت على اللعب كل 3 أيام".