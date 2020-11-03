شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. مجلس إدارة الأهلى يقرر إلغاء التبرعات لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، إدراج بند فى جدول الأعمال، الذى سيتم طرحه على الجمعية العمومية العادية، المقرر عقدها يوم 23 نوفمبر الجارى، يتعلق بتعديل قرار الجمعية العمومية الصادر بتاريخ 27 مارس 2017 بشأن إضافة مبلغ قدره 10 جنيهات على الاشتراك السنوى لأعضاء النادى، يتم تخصيصه لصالح مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال.

وتضمن البند المعدل، أن يتم تخصيص المبلغ المذكور، لصالح "مؤسسة الأهلى للتنمية المجتمعية" وهى مؤسسة تم تدشينها مؤخرا.

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ورأى كثير من الأعضاء الذين علموا بجدول أعمال الجمعية العمومية، أن تعديل البند، بالغاء تخصيص المبلغ لصالح مستشفى 57357 يؤثر فى تناقص دخل صرح طبى يعمل على علاج الأطفال من أبناء البسطاء بمختلف القرى والمدن بمحافظات مصر المختلفة، من وحش السرطان.

فى حين يرى فريق أخر من الأعضاء، عدم الموافقة على بند التعديل لأهمية التبرع لصالح علاج الأطفال، بمستشفى 57357 فى ظل تزايد إقبال الأطفال المرضى على المستشفى وتراجع كبير فى دخل وإيرادات التبرعات لصالح المستشفى.