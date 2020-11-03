رئيس الانضباط يكشف تفاصيل شكوى فضل وكهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف سيد بنداري، رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل شكوى كل من محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، بشأن واقعة تسليم درع الدوري للمارد الأحمر.

وقال بنداري، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس": "قمنا بالتحقيق في الواقعة بعد شكوى فضل وكهربا عن طريق الأهلي، تقرير مراقب مباراة طلائع الجيش والأهلي لم يذكر شيئا بشأن واقعة فضل وكهربا".

وأضاف: "خضع كل من محمد فضل ومحمود كهربا إلى التحقيق مع المستشار أحمد مصطفى بعد الشكاوى، وتم الاستماع إلى أقوال محمد فضل كاملة، وطلب أن يدلي كهربا بشهادته إلى غد الثلاثاء".

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وأكمل: "لم يتم إبلاغي رسميا بحفظ شكوى فضل ضد كهربا، ما زال الأمر محل دراسة لمعرفة إذا كان هناك خرق للسلوك الرياضي يستحق عقوبة حتى في حالة التنازل، لأن التصالح لا ينهي الموضوع".

وأتم رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة قائلا: "لن يكون هناك سماح لطغيان سُلطة، سنطبق اللائحة في ضوء ما سيسفر عنه التحقيق ومواد اللائحة".

وكان محمد فضل أعلن في تصريحات تلفزيونية انتهاء أزمته مع محمود كهربا، مؤكدا أنه أخ صغير (طالع التفاصيل).

يُذكر أن مشادة نشبت بين كهربا وفضل أثناء احتفالية تسليم درع الدوري المصري الممتاز، بعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي أقيمت مساء السبت الماضي في ختام المسابقة، وانتهت بفوز الأحمر (3-0).