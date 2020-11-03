الزناتي يكشف كواليس استقالته من اتحاد الكرة.. ومخاطرة تصوره للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن استقالته من منصبه نهائية، مشيرا إلى أنه وضع تصورا لشكل الدوري المصري للموسم الجديد 2020/2021.

وقال الزناتي، في ضيافة "أون تايم سبورتس": "استقالتي من اتحاد الكرة نهائية، اتخذت قراري منذ فترة حيث كانت لدي خطة رأيت أنني لم أتمكن من استكمالها لأسباب طارئة، فاخترت التنحي وإعطاء الفرصة لغيري".

وأضاف: "كنت أخطط للبقاء لمدة عامين أو ثلاثة، كان لدي خطة وهي بناء قاعدة في الموسم الأول، مع التطوير في الموسم الثاني، لكن عدم وضوح الرؤية بشأن الموسم المقبل كان وراء رحيلي عن منصبي".

وواصل: "مررنا بظروف صعبة في العام الأولى، ولم أكن لأحقق ما أطمح إليه في العام المقبل، تمنيت أن تكون المسابقة منتظمة في جميع الدرجات، وكنت أرغب في خلق هوية للدوري المصري مثل الدوري الإنجليزي".

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وتابع: "لدي تصور لإنهاء الموسم الجاري لكن لا أعلم هل سيتم اتباعه أم لا، وهو إقامة ربع نهائي كأس مصر قبل نهائي إفريقيا، وبعدها يُلعب نصف نهائي الكأس قبل إقامة النهائي يوم 5 ديسمبر، فيما يبدأ الدوري الجديد يوم 9 ديسمبر بعد انتخابات اتحاد الكرة".

وأكد: "قدّمت تصورا لدوري الموسم الجديد، سيكون من الصعب خوض مباراة كل 3 أيام، فاقترحت على الأندية إقامة الدوري من دور واحد مكون من 17 جولة سيضعون الأندية في منطقة الصعود أو الهبوط، قبل خوض مرحلة نهائيات".

وأكمل: "ستلعب الأندية أصحاب المراكز من الأول إلى العاشر ملحق لتحديد البطل، والمراكز من العاشر إلى الـ18 لتحديد الهابطين. رأيت أنها مخاطرة لكن هذا سيقلل عدد المباريات دون إضعاف حدة المنافسة".

وأتم الزناتي تصريحاته بالحديث عن كيفية إصدار العقوبات قائلا: "تقرير الحكم فيما هو داخل الملعب هو الأساس، والمراقب أيضا يكتب الأحداث، ومقطع الفيديو يجب أن يكون معتمدا من شريط المباراة الرسمي، ولو شيء يستدعي التحقيق نفعل ذلك".