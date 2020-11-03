"أخ صغير".. محمد فضل يعلن انتهاء أزمته مع كهربا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه أغلق أزمته التي دارت مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، أثناء مراسم تسليم درع الدوري إلى المارد الأحمر.

وقال فضل، في تصريحات هاتفية لبرنامج "البيت الكبير" عبر قناة "الأهلي": "هناك لغط كبير بشأن قصة كهربا".

وأضاف: "ملخص الأمر أن أخ صغير زار أخيه الكبير في منزله، بحضور كل من عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة ومحمد مرجان ووليد العطار ومحمد بركات".

وتابع: "الأزمة انتهت وأغلقت الصفحة بشكل نهائي".

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وأكمل: "أبارك للأهلي التتويج بالدوري للمرة الـ42، كان استثنائيا بعد موسم شاق، وأتمنى أن يكون نهائي دوري أبطال إفريقيا مصريا خالصا".

وتابع: "نخطط لحضور الجماهير في نهائي دوري الأبطال بعد نجاحنا في تنظيم بطولة أمم إفريقيا، تواصلنا مع كاف لكن الأمر يتوقف على الإجراءات الطبية والنواحي الأمنية".

وأتم قائلا: "سنسعى بالتواصل مع كافة الأطراف بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة إلى حضور الجماهير في نهائي إفريقيا ولو بعدد محدد، سنبذل ما بوسعنا لمصلحة الكرة المصرية".