ليستر سيتي يقتنص وصافة بريميرليج برباعية في ليدز

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
تقدم فريق ليستر سيتي إلى وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه الساحق على مضيفه ليدز يونايتد 4 /1 اليوم الاثنين في المرحلة السابعة من المسابقة.
أنهى ليستر شوط المباراة الأول متقدما على ليدز بهدفين سجلهما هارفي بارنيس ويوري تيليمانس في الدقيقتين الثانية و21.
وفي الشوط الثاني رد ليدز بهدف حمل توقيع ستيوارت دالاس في الدقيقة 48 قبل أن يسجل جيمي فاردي الهدف الثالث لليستر في الدقيقة 76 وتبعه يوري تيليمانس بتسجيل الهدف الثاني له والرابع للفريق الضيف في الوقت بدل الضائع عبر ضربة جزاء.
الفوز رفع رصيد ليستر سيتي إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول المتصدر وتوقف رصيد ليدز عند عشر نقاط في المركز الثاني عشر.
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