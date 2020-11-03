اخبار الرياضه

ليستر سيتي يقتنص وصافة بريميرليج برباعية في ليدز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تقدم فريق ليستر سيتي إلى وصافة الممتاز بفوزه الساحق على مضيفه ليدز يونايتد 4 /1 اليوم الاثنين في المرحلة السابعة من المسابقة.

أنهى ليستر شوط المباراة الأول متقدما على ليدز بهدفين سجلهما هارفي بارنيس ويوري تيليمانس في الدقيقتين الثانية و21.

وفي الشوط الثاني رد ليدز بهدف حمل توقيع ستيوارت دالاس في الدقيقة 48 قبل أن يسجل جيمي فاردي الهدف الثالث لليستر في الدقيقة 76 وتبعه يوري تيليمانس بتسجيل الهدف الثاني له والرابع للفريق الضيف في الوقت بدل الضائع عبر ضربة جزاء.

الفوز رفع رصيد ليستر سيتي إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر وتوقف رصيد ليدز عند عشر نقاط في المركز الثاني عشر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليستر سيتي يقتنص وصافة بريميرليج برباعية في ليدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا