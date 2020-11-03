عمار حمدي: الأهلي طلب عودتي لكنني فضّلت الإعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عمار حمدي، لاعب الأهلي المعار مؤخرًا إلى الاتحاد السكندري، إلى أن النادي الأحمر طلب عودته إلى صفوف الفريق الأحمر بعد نهاية إعارته إلى طلائع الجيش.

وقال حمدي، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس": "الأهلي طلب عودتي، لكنني فضلت الإعارة لناد آخر لضمان فرصة المشاركة بصفة أساسية قبل أولمبياد طوكيو 2021".

وأضاف: "رأيت أنني لن ألعب بشكل أساسي مع الأهلي، لذلك فضلت تثبيت أقدامي مع فريق آخر مثل الاتحاد السكندري حتى ألعب بشكل مستمر وأشارك مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد".

يُذكر أن عمار حمدي (21 عاما) انتقل إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسمين، مع أحقية الأهلي في استعادته بعد موسم واحد.