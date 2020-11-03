محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الإثنين 2نوفبر 2020.
4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بريميرليج
الخليج 365 يكشف كواليس حذف بيان اتحاد الكرة عن "صلح" فضل وكهربا
اتحاد الكرة في بيان رسمي: فضل يقبل اعتذار كهربا
القيعي يعلق على أزمة كهربا.. ويوجه نصيحة لمحمد فضل
إلغاء مران الرجاء قبل مواجهة الزمالك
بيتر كراوتش يدافع عن محمد صلاح
خاص.. موسيماني يحدد مصير حراس المرمى بالأهلي
بالصور.. بعثة الرجاء المغربي تصل إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك
صحيفة إيطالية: مدرب بارما السابق رفض تدريب بيراميدز
البنك الأهلي يُعلن 3 صفقات استعدادًا للموسم المقبل
إصابة توتي بفيروس كورونا بعد أيام من وفاة والده
البدري يستدعي 6 لاعبين من الأهلي.. ليس من بينهم كهربا ومروان
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الإثنين.. البدري يستدعي 6 لاعبين من الأهلي.. وإلغاء مران الرجاء قبل لقاء الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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