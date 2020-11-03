شادي محمد :"عمرو زكي أصعب مهاجم واجهته في مسيرتي.. وبطولة الصفاقسي الأغلى"

كشف شادي محمد قائد الأهلي السابق عن أصعب مهاجم واجهه في مسيرته الكروية وكذلك عن البطولة الأغلى سواء رفقة المنتخب الوطني أو رفقة النادي الأهلي. أو رفقة النادي الأهلي. وقال شادي محمد خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو : " عمرو زكي أصعب مهاجم واجهته في مسيرتي كان قوي جدا ، وبطولة افريقيا 2006 الاغلى في مسيرتي وكذلك الحصول على المركز الثالث في كاس العالم للاندية. ميدو : " عمرو زكي أصعب مهاجم واجهته في مسيرتي كان قوي جدا ، وبطولة افريقيا 2006 الاغلى في مسيرتي وكذلك الحصول على المركز الثالث في كاس العالم للاندية.

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