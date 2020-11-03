كهربا يقبل رأس محمد فضل 4 مرات في جلسة الصلح باتحاد الكرة

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن محمود كهربا لاعب الأهلي، قبل رأس محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية 4 مرات خلال جلسة الصلح بينهما في الجبلاية أمس الاثنين.

قال المصدر، إن كهربا قال لفضل بالحرف الواحد: "حقك عليا .. قالولي إنك انت السبب في إيقافي بعد

ماتش السوبر .. كنت فاهم غلط".

وواصل أن فضل رد عليه ونفى هذا الأمر جملة وتفصيلا وأكد أن هناك لوائح وتقارير مراقبين حسمت حجم العقوبة بدليل توقيع عقوبات على لاعبين آخرين سواء من الأهلي أو الزمالك.

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار السيد البنداري، حفظ شكوى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وكذلك حفظ شكوى الأخير ضد فضل.

واتخذت اللجنة قرارًا بحفظ الشكوى بعدما عقد فضل وكهربا جلسة صلح اليوم الاثنين في مقر الجبلاية وفي حضور عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة ومحمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي ووليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية.