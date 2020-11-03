ضياء السيد: المنتخب الوطني سيتأثر باستبعاد "كهربا"

أكد ضياء السيد نجم النادي الاهلي السابق أن المنتخب الوطني سيتأثر بغياب محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر.

وقال السيد فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "كهربا لاعب مهم للغاية ومؤثر مع المنتخب الوطني وبالطبع سيتأثر المنتخب بغياب اللاعب وكان يجب ضمه لاننا فى أمس الحاجة

إلى النجوم الكبار"

وأضاف: "كان يجب على حسام البدري توضيح أسباب استبعاد كهربا من المنتخب لاسيما وأننا نحتاج على الأقل 4 نقاط فى المباراتين المقبلتين".

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أكد ضياء السيد نجم النادي الاهلي السابق أن سبب أزمة محمد فضل عضو اتحاد

الكرة ومحمود كهربا لاعب القلعة الحمراء تعود إلى رواسب قديمة.

وقال السيد فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "هناك رواسب قديمة بين فضف وكهربا تعود إلى مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك وهو الامر الذى أدي إلى الأزمة بين الثنائي فى مباراة تتويج الأحمر".

وأضاف: "كان يجب حل الأزمة نهائيا اليوم بين جميع الأطراف بدلا من التصعيد واللاعب نجم كبير يجب احتوائه".

